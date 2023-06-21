Выросло число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 13. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

Пять человек погибли. Еще один пострадавший при взрыве с возгоранием скончался в медицинском учреждении.

20 июня на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причина ЧП - человеческий фактор, это не теракт. При этом точная причина пожара не называлась.