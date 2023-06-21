21 Июня 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Выросло число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Число пострадавших при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области выросло до 13. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону.

Пять человек погибли. Еще один пострадавший при взрыве с возгоранием скончался в медицинском учреждении.

20 июня на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причина ЧП - человеческий фактор, это не теракт. При этом точная причина пожара не называлась.

Теги: пожар, пороховой завод, тамбовская область


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Ранее 20.06.2023 15:29 Мск При взрыве на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека

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