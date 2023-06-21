В Перми 10-летний мальчик скончался после употребления героина

В Перми 10-летний мальчик умер после употребления героина, сообщает telegram-канал SHOT.

По данным канала, мальчику стало плохо, когда он находился в доме своей 16-летней знакомой. Девушка вызвала скорую после того, как он потерял сознание. Ребенка в коме доставили в реанимацию, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Якобы эксперты нашли в его организме героин, а в квартире, откуда ребенка забрала скорая, нашли пакетик с белым порошком. Сейчас он на экспертизе.

Издание "АиФ" со ссылкой на детского омбудсмена Прикамья Светлану Денисову пишет, что мальчик состоял на учете как находящийся в социально опасном положении. Он употреблял спиртные напитки, его родители исполняли свои обязанности ненадлежащим образом.

В СКР Накануне.RU пока никак не прокомментировали ситуацию.