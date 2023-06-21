70 сессией завершается работа третьего созыва парламента Иркутской области

70 сессия Законодательного Собрания Иркутской области ведет работу. Заседание проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. Этой сессией завершается работа третьего созыва областного парламента. Участие в работе сессии принимает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители областного правительства, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. В зале присутствуют 38 депутатов, сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области.

По традиции сессия началась с награждения Почетными грамотами Законодательного Собрания. Награды удостоились директор ООО «Ирбис», общественник, организатор волонтерского движения помощи СВО Евгений Идрисов и директор ООО «ЖБО» Вадим Логунов. Также спикер вручил Вадиму Логунову медаль за участие в специальной военной операции.

Выступая перед депутатами, губернатор Игорь Кобзев отметил эффективную командную работу депутатского корпуса, остановился на задачах, которые еще предстоит решить, и приоритетных направлениях совместной работы. Среди них, подчеркнул глава региона, – рост экономики и увеличение доходной части областного бюджета, реализация инвестиционных проектов. Отдельно Игорь Кобзев поблагодари парламентариев за особое внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции.

«За эти годы депутатами Законодательного Собрания была проделана очень масштабная работа. Парламентарии внесли большой вклад в построение диалога с гражданами, постоянно обращали внимание исполнительной власти на проблемы, которые волнуют жителей Иркутской области. Большое внимание уделялось вопросам патриотического воспитания, поддержки отдельных категорий граждан. Благодарю вас за совместную работу», – отметил Игорь Кобзев.

Всего в повестку июньского заседания включено 60 вопросов. В ходе сессии было вручено удостоверение депутата Законодательного Собрания Верхотурову Александру Леонидовичу, избранного от КПРФ.

Одним из ключевых вопросов сессии станет рассмотрение изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Кроме того, парламентариям будет представлен отчет о работе правительства в 2022 году, с которым выступит председатель правительства региона Константин Зайцев, и отчет реализации стратегии социально-экономического развития Иркутской области.





На сессии депутаты рассмотрят также большой блок вопросов социальной направленности. Они касаются поддержки участников специальной военной операции, медицинских работников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Будет рассмотрен проект закона об утверждении в регионе знака отличия «Почетный наставник Иркутской области». Кроме того, парламентарии примут решения по ряду законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления, экономической политики, а также касающихся управления и распоряжения областной собственностью.

На заседании сессии будут утверждены кандидатуры на награждение Почетным знаком имени Юрия Абрамовича Ножикова «Признание». По предложению депутатов к награждению представлены директор лицея ИГУ Елен Кузьмина и директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» Галина Самсонова.