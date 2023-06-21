21 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинской области с дочери экс-ректора УралГУФКа взыскали штраф в размере 2 млн рублей

С дочери бывшего ректора УралГУФК Евгения Орехова, осужденной за посредничество во взяточничестве, взыскали штраф в размере 2 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года Орехов был признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий, его дочь – в посредничестве во взяточничестве. Орехов был приговорен к 6 годам в колонии строгого режима со штрафом в 3 млн руб. Его дочь получила 4 года в колонии общего режима со штрафом в 2 млн руб.

По версии следствия, Орехов при посредничестве получил взятки от представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 млн рублей. Эти деньги обвиняемый получал за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с УралГУФК. Кроме того, по версии следствия, в 2015 году он заключил договоры аренды столовых, учебно-спортивного комплекса с индивидуальными предпринимателями под видом договоров оказания услуг. В результате в университет не поступило арендных платежей на сумму свыше 5,6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, за время нахождения женщины в колонии в счет погашения штрафа было перечислено порядка 400 тысяч рублей. Освободившись, она уехала из Челябинской области.

"На днях на депозитный счет службы поступил платеж в размере 1,6 миллиона рублей. Отправитель платежа – третье лицо. Тем не менее, платеж был принят и перечислен в доходную часть бюджета. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, меры принудительного исполнения отменены", - рассказали в пресс-службе.

Теги: штраф, УралГУФК, судебные приставы,


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