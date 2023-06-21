Минобороны высказалось об атаке беспилотников на Подмосковье

Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области.

Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали в Наро-Фоминском районе. По словам главы региона, БПЛА самолетного типа упали в 5.30 и в 5.50 утра в поселке Калининец, недалеко от складов одной из воинских частей в "после противодействия военных". Пострадавших и разрушений нет.