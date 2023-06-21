21 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Максим Ряшин

В Ханты-Мансийске штормовой ветер повалил 29 деревьев, повредил кровлю и фасады домов

В Ханты-Мансийске штормовой ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, повалил 29 деревьев, привел к нарушениям работы светофоров, частичному повреждению кровли, облицовочной плитки фасадов домов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Ряшин, передает корреспондент Накануне.RU.

ЕДДС города зафиксировала 41 заявку, связанную с последствиями шторма. Экстренные службы были оперативно переведены в усиленный режим работы.

В ликвидации ущерба задействовали аварийные восстановительные бригады, в составе которых на улицах города трудились 74 человека и 28 единиц техники.

последствия шторма в Ханты-Мансийске(2023)|Фото: Максим Ряшин

"Благодарю наших коммунальщиков, аварийные и спасательные службы за оперативность в борьбе с последствиями стихии. Ваша слаженная работа помогла избежать серьезных последствий сильного ветра и ливня", - заявил мэр.

С последствиями шторма накануне столкнулись также жители Сургута. От сильных ливней город в буквальном смысле ушел под воду - затопило улицы, автомобили глохли в гигантских лужах, ветер порывами до 16 метров в секунду опрокидывал остановки, ломал деревья, местами произошли отключения электроэнергии.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в Югре продлятся до конца недели.

Теги: непогода, штормовой ветер, деревья, Максим Ряшин


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