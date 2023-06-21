21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале массово заболели воспитанники детсада

На Среднем Урале начата проверка после обращения за медицинской помощью детей, посещающих детсад.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о воспитанниках детского сада №50 в Ревде. По предварительной информации, жалобы на рвоту поступили от троих детей, посещающих одну группу младшего возраста. Точное количество заболевших будет установлено в ходе уже начавшейся проверки.

"Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детском саду", - заявили в ведомстве.

Свою проверку также проводит Роспотребнадзор.

Теги: детсад, прокуратура, проверка


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