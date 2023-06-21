Канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска батискафа "Титан"

Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", совершавшего погружение к обломкам лайнера "Титаник". Об этом сообщила пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

Отмечается, что поиски источника не дали результатов, передает ТАСС.

Телеканал CNN со ссылкой на правительственный документ о ходе поисковых работ сообщал, что звуки были похожи на стук.

Ранее стало известно, что у пропавшего на пути к обломкам "Титаника" батискафа наблюдались признаки "циклической усталости". То есть судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м, "Титаник" же лежит на глубине в 3,8 тыс. м.

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.