21 Июня 2023
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Фото:defence.ru

Канадский самолет зафиксировал шумы в районе поиска батискафа "Титан"

Канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", совершавшего погружение к обломкам лайнера "Титаник". Об этом сообщила пресс-служба Северо-восточного подразделения Береговой охраны США.

Отмечается, что поиски источника не дали результатов, передает ТАСС.

Телеканал CNN со ссылкой на правительственный документ о ходе поисковых работ сообщал, что звуки были похожи на стук.

Ранее стало известно, что у пропавшего на пути к обломкам "Титаника" батискафа наблюдались признаки "циклической усталости". То есть судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м, "Титаник" же лежит на глубине в 3,8 тыс. м.

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

Теги: титан, шумы, батискаф, титаник


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Ранее 20.06.2023 14:11 Мск Океанолог рассказал о шансах на спасение батискафа, застрявшего у обломков "Титаника"
Ранее 20.06.2023 08:06 Мск Миллиардер Хардинг находится в батискафе, который пропал при спуске к "Титанику"

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