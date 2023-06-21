В Омске экс-глава РССО оштрафован за попытку подкупа сотрудника ФСБ

В Омске бывший руководитель Российского союза студенческих организаций Андрей Андриянов наказан за попытку дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ.

В ноябре 2021 г. Андриянов попытался передать взятку в 250 тыс. руб. сотруднику УФСБ России по Омской области. Он хотел таким образом получить помощь от сотрудника спецслужбы в освобождении от уголовной ответственности по делу о мошенничестве и легализации денежных средств.

Андриянов оштрафован на 1,1 млн руб., сообщается в telegram-канале судов Омской области. Приговор в силу не вступил. Центральный райсуд Омска продолжает рассмотрение уголовного дела Андриянова по в отношении осужденного также рассматривается уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денег".