21 Июня 2023
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Фото: president.gov.by

В Белоруссии пройдут мобилизационные учения

Минобороны Белоруссии проведет с 21 по 30 июня мобилизационные учения.

"В ходе учений планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Планируется привлечь к участию в маневрах военкоматы Минской области. Минобороны хочет оценить их готовность, а также слаженность работы местных исполнительных органов, госорганов и организаций на случай военного положения. В ведомстве добавили, что в ходе военных учений планируется развертывание объектов инфраструктуры, а также использование автомобильной техники.

Теги: белоруссия, мобилизация, учения


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