Свердловчане смогут обратиться в суд через МФЦ
Жители Свердловской области теперь смогут подать иск или заявление в суд через многофункциональные офисы "Мои документы". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
В 22 отделениях, где есть секторы пользовательского сопровождения, можно направить документы в суд в электронном виде с использованием государственной информационной системы "Правосудие". Чтобы получить доступ к системе, понадобится логин и пароль к единому порталу Госуслуг. Специалисты МФЦ при необходимости помогут с регистрацией, подтверждением или восстановлением учетной записи на Госуслугах. Также они помогут воспользоваться системой "Правосудие" и отсканировать необходимые документы.
В электронном виде можно подать исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства, жалобы и другие подобные документы. Также можно направить документы об уплате госпошлины, доверенности, о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписку сторон, документы в обоснование требований или возражений и другие. А благодаря сервису электронного правосудия можно отслеживать ход рассмотрения обращения.
Адреса офисов МФЦ, оказывающих услугу:
- Косулино, ул. Строителей, д. 6
- Екатеринбург, ул. Победы, 14А
- Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Екатеринбург, ул. Героев России, 2
- Екатеринбург, ул. Академика Сахарова, д. 45
- Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 45
- Пригородный р-н, пгт. Горноуральский, д. 39
- Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, д. 2
- Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, д. 12
- Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 34
- Березовский, ул. Театральная, д. 6
- Реж, ул. Пушкина, д. 46
- Невьянск, ул. Ленина, д. 20
- Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 39
- Североуральск, ул. Ленина, д. 29
- Волчанск, ул. Пионерская, д. 19
- Арамиль, ул. Щорса, д. 57
- Заречный, ул. Курчатова, д. 17
- Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 116в
- Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22
- Белоярский, ул. Милицейская, д. 3
- Серов, ул. Мира, д. 11.