Свердловчане смогут обратиться в суд через МФЦ

Жители Свердловской области теперь смогут подать иск или заявление в суд через многофункциональные офисы "Мои документы". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В 22 отделениях, где есть секторы пользовательского сопровождения, можно направить документы в суд в электронном виде с использованием государственной информационной системы "Правосудие". Чтобы получить доступ к системе, понадобится логин и пароль к единому порталу Госуслуг. Специалисты МФЦ при необходимости помогут с регистрацией, подтверждением или восстановлением учетной записи на Госуслугах. Также они помогут воспользоваться системой "Правосудие" и отсканировать необходимые документы.

В электронном виде можно подать исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства, жалобы и другие подобные документы. Также можно направить документы об уплате госпошлины, доверенности, о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписку сторон, документы в обоснование требований или возражений и другие. А благодаря сервису электронного правосудия можно отслеживать ход рассмотрения обращения.

Адреса офисов МФЦ, оказывающих услугу: