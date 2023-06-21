21 Июня 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане смогут обратиться в суд через МФЦ

Жители Свердловской области теперь смогут подать иск или заявление в суд через многофункциональные офисы "Мои документы". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В 22 отделениях, где есть секторы пользовательского сопровождения, можно направить документы в суд в электронном виде с использованием государственной информационной системы "Правосудие". Чтобы получить доступ к системе, понадобится логин и пароль к единому порталу Госуслуг. Специалисты МФЦ при необходимости помогут с регистрацией, подтверждением или восстановлением учетной записи на Госуслугах. Также они помогут воспользоваться системой "Правосудие" и отсканировать необходимые документы.

В электронном виде можно подать исковые заявления, заявления о выдаче судебного приказа, ходатайства, жалобы и другие подобные документы. Также можно направить документы об уплате госпошлины, доверенности, о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора, переписку сторон, документы в обоснование требований или возражений и другие. А благодаря сервису электронного правосудия можно отслеживать ход рассмотрения обращения.

Адреса офисов МФЦ, оказывающих услугу:

  • Косулино, ул. Строителей, д. 6
  • Екатеринбург, ул. Победы, 14А
  • Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
  • Екатеринбург, ул. Героев России, 2
  • Екатеринбург, ул. Академика Сахарова, д. 45
  • Нижний Тагил, ул. Космонавтов, д. 45
  • Пригородный р-н, пгт. Горноуральский, д. 39
  • Пригородный р-н, с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, д. 2
  • Пригородный р-н, с. Петрокаменское, ул. Гагарина, д. 12
  • Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 34
  • Березовский, ул. Театральная, д. 6
  • Реж, ул. Пушкина, д. 46
  • Невьянск, ул. Ленина, д. 20
  • Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, д. 39
  • Североуральск, ул. Ленина, д. 29
  • Волчанск, ул. Пионерская, д. 19
  • Арамиль, ул. Щорса, д. 57
  • Заречный, ул. Курчатова, д. 17
  • Верхняя Пышма, пр-т Успенский, д. 116в
  • Среднеуральск, ул. Уральская, д. 22
  • Белоярский, ул. Милицейская, д. 3
  • Серов, ул. Мира, д. 11.

Теги: МФЦ, обращение, суд


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