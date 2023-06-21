21 Июня 2023
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Общество ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В Донецке ударный беспилотник ВСУ врезался в жилой дом

И.о. главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ночью Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Вновь был атакован центр Донецка – Ворошиловский район. Ударный беспилотник попал в квартиру многоэтажного жилого дома и загорелся, написал Пушилин в своем telegram-канале. Никто из мирных жителей не пострадал – люди там не жили.

Сотрудники МЧС оперативно купировали огонь. Всего за минувшие сутки в регионе – двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребенок 2013 г.р., уточнил Пушилин.

Теги: Денис Пушилин, Донецк, ВФУ, ВСУ, беспилотник, БПЛА


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