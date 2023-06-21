На Урале грабитель получил 19 лет за убийство хозяйки продуктового

Свердловский областной суд признал жителя Тугулымского района виновным в убийстве своей знакомой, владеющей продуктовым магазином. Преступление произошло в деревне Ошурково в сентябре 2022 года.

В суде было установлено, что 35-летний Владимир Боровинский, будучи пьяным, решил ограбить местный магазин. Замаскировавшись и взяв кухонный нож, он подошел к продуктовому около полуночи и постучал в дверь. Хоть магазин уже и бал закрыт, ему открыла хозяйка торговой точки, которая сразу ощутила у горла нож. Женщина отдала грабителю 20 тыс. рублей, имеющиеся в кассе и свою банковскую карту.

В один момент владелица продуктового по голосу узнала в грабителе своего знакомого и схватила его за руку. В ответ она получила 30 ножевых, от чего скончалась на месте происшествия.

В деревне это вызвало резонанс: все стали искать злоумышленника. Задержать подозреваемого удалось правоохранителям через 4 дня после трагедии на железнодорожной станции в Ишиме, откуда он собирался отправиться в Омск. Нож и перчатки были обнаружены в огороде Боровинского. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся.

Свердловским областным судом Владимир Боровинский признан виновным по п. "в" ч.4 ст. 162, п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 19 лет колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года и штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу. На обжалование судебного акта у сторон есть 15 дней.