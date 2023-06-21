Дефицит воды из-за прорыва ГЭС ощутят около миллиона человек, - власти Украины

Около 1 млн человек могут столкнуться с проблемой нехватки воды из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он отметил, что ситуация с наводнениями улучшилась. "Сейчас мы работаем над строительством нового водопровода из других водоемов для того, чтобы обеспечить доступ людей к воде", — сказал Кубраков в эфире японского телеканала NHK.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.