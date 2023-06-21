В Челябинской области снизились цены на овощи и бытовую технику

В Челябинской области в мае снизились цены на 63 продовольственных и 129 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на огурцы 106,34 руб. за кг (36,7%), помидоры 145,35 руб. за кг (32%), яйца куриные 74,49 руб. за десять штук (12,3%), бананы 114,22 руб. за кг (5,7%) и грибы свежие 338,8 руб. за кг (-4,5%).

Среди непродовольственных товаров подешевели миксер, блендер 2 тыс. 79,05 руб. (10,9%), телевизор 24 тыс. 948,71 руб. (7,6%), монитор для компьютера 17 тыс. 14,8 руб. (6,8%), машина стиральная автоматическая 26 тыс. 833,58 руб. (6,6%).

"Цены на бытовую технику продолжают снижаться в виду преодоления прошлогоднего ажиотажа, повлекшего временный дефицит и, соответственно, рост цен. Кроме того, снижение цен на технику свидетельствуют об укреплении параллельного импорта. Так, среди субъектов УрФО больше всего снизились цены на указанные позиции техники в Челябинской области, что обусловлено географическим положением субъекта и наращиванию логистических цепочек", - рассказали в КСП.

Также в ведомстве сообщили о снижении цен на 10 услуг. Так, стоимость поездки на отдых в ОАЭ снизилась до 52 тыс. 723,78 руб. (12,6%), в отдельные страны Юго-Восточной Азии до 96 тыс. 537,24 руб. (4,3%), годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) 61 тыс. 60,65 руб. за полис (9,4%), проживание в гостинице 3* 1 тыс. 751,73 руб. сутки с человека (3,6%).