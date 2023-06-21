Байден назвал Си Цзиньпина "опозоренным диктатором"

Меньше суток прошло с момента переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена, а Джо Байден уже выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР.

Во время поездки по Калифорнии президент США заявил, что Си Цзиньпин, должно быть, был обескуражен ситуацией с китайскими аэростатами над Америкой, поскольку не был в курсе этой миссии.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса", - заявил Байден.

Также Байден считает, что Си Цзиньпин находится в такой ситуации, когда снова хочет иметь отношения с США.

"Не беспокойтесь о Китае. Я серьезно. Китай испытывает реальные экономические трудности", - сказал американский лидер своим избирателям.