21 Июня 2023
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Политика За рубежом
Фото: Li Xueren / XinHua / Global Look Press

Байден назвал Си Цзиньпина "опозоренным диктатором"

Меньше суток прошло с момента переговоров Си Цзиньпина и госсекретаря США Энтони Блинкена, а Джо Байден уже выступил с крайне резкими заявлениями в адрес председателя КНР.

Во время поездки по Калифорнии президент США заявил, что Си Цзиньпин, должно быть, был обескуражен ситуацией с китайскими аэростатами над Америкой, поскольку не был в курсе этой миссии.

"Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Оно сбилось с курса", - заявил Байден.

Также Байден считает, что Си Цзиньпин находится в такой ситуации, когда снова хочет иметь отношения с США.

"Не беспокойтесь о Китае. Я серьезно. Китай испытывает реальные экономические трудности", - сказал американский лидер своим избирателям.

Теги: си цзиньпин, джо байден, китай, сша


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