Больницу-долгострой в Нижневартовске могут использовать для реабилитации военных

Больницу-долгострой на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске могут использовать для реабилитации военных. Поручение расширить функционал больницы отдала губернатор Югры Наталья Комарова, сообщает NEFT со ссылкой на директора департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

"Губернатор дала поручение в Нижневартовске, после сдачи в эксплуатацию окружной больницы, посмотреть на объекты, которые можно использовать для предоставления социальных услуг. В том числе речь идет и про реабилитацию участников СВО", — рассказала Пономарева.

Глава департамента добавила, что вероятно, помимо предоставления медицинских услуг, найдутся и другие способы использовать объекты больницы.

Напомним, в апреле стало известно, что все строительные работы на объекте завершены. Сейчас ведется тщательная проверка всего комплекса смонтированных в течение долгих лет инженерных систем и медицинского оборудования, в ходе которой необходимо отладить работу всех инженерных сетей и систем как единого комплекса, включая единую компьютерную информационную систему и систем диспетчеризации (в том числе пожарных и вентиляционных систем). Длительность этих работ составит еще полгода. Затем Госстройнадзор подпишет акт о вводе объект в эксплуатацию, одновременно с этим начнется процедура лицензирования и аккредитации всей больницы.

На строительство больницы (первая и вторая очереди) всего было выделено 28,6 млрд рублей, из них 5,9 млрд рублей - объем финансирования этого года. При этом средства выделяются в ходе реализации программы "Сотрудничество", реализующейся между Тюменской областью, Югрой и Ямалом..

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже 11 лет. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения.