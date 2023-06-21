Срок реставрации "Троицы" могут увеличить

Срок реставрации иконы "Троица" Андрея Рублева может вырасти, когда к ней приступят. Дело в большом масштабе и сложности работы.

По мнению гендиректора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря Дмитрия Сергеева, очень важны те обстоятельства, с которыми предстоит столкнуться в процессе работы, пишет ТАСС. В отношении такого сложного памятника как "Святая Троица", можно говорить о возможном увеличении срока, считает эксперт.

"Оценка, которая была дана, - год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам", - сказал Сергеев, уточнив, что у экспертов нет задачи "установить рекорд по скорости", есть цель сохранить уникальный памятник истории и культуры.

Напомним, икону РПЦ решил передать лично Владимир Путин. Значительная часть авторитетных ученых, в том числе представители Российской академии наук, просили президента и Минкульт передумать, поскольку икона нуждается в реставрации и музейном уходе, и перемещение может привести к утрате произведения.