21 Июня 2023
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Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

СК разберется в столкновении автобуса и троллейбуса в Екатеринбурге

Следственный комитет начал разбираться в обстоятельствах ДТП с автобусом и троллейбусом в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось накануне днем на улице Щербакова в уральской столице: столкнулись автобус пригородного сообщения по маршруту №182 и троллейбус маршрута №6. Пострадали три человека. Свои проверки начали прокуратура и ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ведомство также организовало проверку по факту аварии с участием общественного транспорта.

ДТП с автобусом и троллейбусом в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

"Следователями СК России данной ситуации будет дана правовая оценка на предмет наличия в ней признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). Для установления причин произошедшего столкновения и выяснения степени тяжести вреда здоровью пострадавших проводятся соответствующие экспертные исследования", - заявили в Следственном комитете.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП с автобусом и троллейбусом в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Теги: ДТП, проверка, СК


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