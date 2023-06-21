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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дело маленького Миши с СМА перевели в категорию особо важных

Уголовное дело по лечению маленького Миши с СМА из Екатеринбурга передано в пятый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на юридического представителя семьи Юлию Липинскую. Статус повысили якобы после обращения семьи к главе СКР Александру Бастрыкину.

Уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (Халатность) возбуждено в отношении Областной детской клинической больницы (ОДКБ).

Напомним, благодаря СМИ маленький Миша с СМА стал известен на всю Россию. Именно благодаря этому удалось собрать деньги на самый дорогостоящий укол в мире - "Золгенсма" стоимостью 160 млн рублей. Укол поставили, однако лечение не завершено - необходим лекарственный препарат патогенетической терапии "Спинраза", в котором областной минздрав родителям Миши отказывает. В качестве аргумента ведомство поясняет, что доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата после "Золгенсмы" нет, состояние ребенка может ухудшиться.

В своем видеообращении к Бастрыкину семья попросила наказать должностных лиц, препятствующих лечению их ребенка, а также помочь с получением необходимого препарата. После этого министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов обратился в международную фармацевтическую компанию Biogen, где проводили исследования по препарату.

Теги: СМА, Миша, Спинраза, уголовное дело, расследование


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Ранее 15.06.2023 08:27 Мск Минздрав обратился к фармацевтам Biogen, чтобы обеспечить маленького Мишу с СМА "Спинразой"

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