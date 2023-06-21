21 Июня 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Хирургический корпус стационара Областной больницы N12 в Заводоуковске ждет капитальная реставрация

В Тюменской области хирургический корпус стационара Областной больницы N12 в Заводоуковске ждет капитальная реставрация. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время поездки в муниципалитет.

"Осмотрел помещение, пообщался с врачами, увидел в каких условиях принимают и лечат пациентов. В здании 1991 года постройки находится самое крупное подразделение больницы. Помимо жителей городского округа, медицинскую помощь здесь получают и жители Упоровского района. В общей сложности больше 66 тысяч человек. В этом году выделим средства на подготовку проектно-сметной документации. Деньги на реконструкцию предусмотрим в бюджете на 2024-2026 годы", - заявил Моор.

Больница в Заводоуковске(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Информационном центре Правительства Тюменской области сообщили Накануне.RU, что на время реконструкции работа Областной больницы N12 в Заводоуковске не остановится.

Работа отделений будет выстроена с учетом потребности в койко-местах.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пояснил, что одновременно организовать медицинский процесс и строительные работы задача непростая, но осуществимая. Какие-то отделения будут перенесены в другие здания, но полностью освободить здание для реконструкции не получится.

Теги: Областная больница №12, реконструкция, хирургический корпус


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