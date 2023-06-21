21 Июня 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В челябинском городе вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

В Кыштыме Челябинской области с июля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Проезд подорожает с 28 до 29 рублей. В мэрии отметили, что Кыштым является одной из немногих территорий, где тарифы на проезд в маршрутном такси являются регулируемыми. Повышение стоимости проезда является ежегодным и плановым. Рост тарифа в администрации объяснили, ростом расходов на бензин, приобретение запасных частей, налоговые отчисления и обеспечение оплаты труда водителей.

Напомним, в Челябинске с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда за наличные вырастет с 30 до 35 рублей, по банковской карте – с 26 до 29 рублей, по транспортной карте с 25 до 28 рублей. Также изменится стоимость проездного на месяц. За него придется заплатить 1 тыс. 200 рублей (сейчас 1 тыс. 100 рублей). льготный проезд также подорожает с 12,5 рублей до 14 рублей.

Теги: проезд, общественный транспорт, тариф,


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