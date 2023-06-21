В Новой Москве и Подмосковье сбиты три беспилотника

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали в Наро-Фоминском районе.

По словам главы региона, БПЛА самолетного типа упали в 5:30 и в 5:50 утра в поселке Калининец, недалеко от складов одной из воинских частей в "после противодействия военных". Пострадавших и разрушений нет. Территория оцеплена, работают спецслужбы.

Также появилась информация о падении беспилотника недалеко от деревни Лукино в Новой Москве. По данным Mash, очевидцы услышали взрыв около 5 часов утра. Телеграм-канал пишет, что все БПЛА сбили средствами РЭБ.