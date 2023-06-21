Глюк’oZa приедет в Екатеринбург, чтобы отметить День молодежи в ЦПКиО
Музыкальным хэдлайнером Дня молодежи в парке им. Маяковского в Екатеринбурге станет Глюк’oZa. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.
Мероприятие пройдет 24 июня. Услышать певицу можно будет на главной сцене в 20.00.
Праздник в парке Маяковского начнется в 12.00 и продлится до 22.00. Гостей ожидают восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности.
- Выступление официальной молодежной лиги КВН "ЕКАТ";
- Стратегическая сессия "Екатеринбург – город молодежи" с Главой города Алексеем Орловым;
- Городской фестиваль студенческого творчества;
- Экологические мастер-классы;
- Городской фестиваль молодежных субкультур "АзияБриз: Приквел - 2023";
- Мастер-классы - от танцев до рукоделия;
- Проект "Голоса города";
- Международный фестиваль уличных игр.
"День молодежи в Екатеринбурге станет площадкой для молодых людей, где каждый сможет заявить о себе или попробовать что-то новое", - заявляют в пресс-службе.