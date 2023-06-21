Глюк’oZa приедет в Екатеринбург, чтобы отметить День молодежи в ЦПКиО

Музыкальным хэдлайнером Дня молодежи в парке им. Маяковского в Екатеринбурге станет Глюк’oZa. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Мероприятие пройдет 24 июня. Услышать певицу можно будет на главной сцене в 20.00.

Праздник в парке Маяковского начнется в 12.00 и продлится до 22.00. Гостей ожидают восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности.

Выступление официальной молодежной лиги КВН "ЕКАТ";

Стратегическая сессия "Екатеринбург – город молодежи" с Главой города Алексеем Орловым;

Городской фестиваль студенческого творчества;

Экологические мастер-классы;

Городской фестиваль молодежных субкультур "АзияБриз: Приквел - 2023";

Мастер-классы - от танцев до рукоделия;

Проект "Голоса города";

Международный фестиваль уличных игр.

"День молодежи в Екатеринбурге станет площадкой для молодых людей, где каждый сможет заявить о себе или попробовать что-то новое", - заявляют в пресс-службе.