21 Июня 2023
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Фото: пресс-служба ЦПКиО

Глюк’oZa приедет в Екатеринбург, чтобы отметить День молодежи в ЦПКиО

Музыкальным хэдлайнером Дня молодежи в парке им. Маяковского в Екатеринбурге станет Глюк’oZa. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

Мероприятие пройдет 24 июня. Услышать певицу можно будет на главной сцене в 20.00.

Праздник в парке Маяковского начнется в 12.00 и продлится до 22.00. Гостей ожидают восемь тематических кластеров: развития, креатива, творчества, юмора, поэзии, международных отношений, смыслов и безопасности.

  • Выступление официальной молодежной лиги КВН "ЕКАТ";
  • Стратегическая сессия "Екатеринбург – город молодежи" с Главой города Алексеем Орловым;
  • Городской фестиваль студенческого творчества;
  • Экологические мастер-классы;
  • Городской фестиваль молодежных субкультур "АзияБриз: Приквел - 2023";
  • Мастер-классы - от танцев до рукоделия;
  • Проект "Голоса города";
  • Международный фестиваль уличных игр.

"День молодежи в Екатеринбурге станет площадкой для молодых людей, где каждый сможет заявить о себе или попробовать что-то новое", - заявляют в пресс-службе.

Теги: Глюк’oZa, Екатеринбург, День молодежи, ЦПКиО


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