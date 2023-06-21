Мэрия Екатеринбурга анонсировала изменения в схеме движения общественного транспорта

21 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Мэрия Екатеринбурга анонсировала изменения в схеме движения общественного транспорта

В администрации Екатеринбурга рассказали о предстоящих изменениях в схеме движения общественного транспорта. Нововведения будут вступать в силу с августа 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, за последние три года в город прибыли 117 автобусов большого класса, а к концу 2023 года в Екатеринбурге появятся 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В 2024-м планируется приобрести еще 95 автобусов, также муниципалитет активно работает, чтобы закупить 25 двух- или трехсекционных трамваев в максимально короткие сроки.

Как заявили в администрации, изменения будут внесены в схемы движения автобусов, троллейбусов и трамваев. В мэрии пояснили, что за счет этого общественный транспорт постепенно начнет обслуживать микрорайон Новокольцовский, кампус УрФУ, поселок Карасьеозерск-2, СНТ "Звездочка" и многие другие территории. А жители Академического и Солнечного станут испытывать гораздо меньше проблем с выездом или въездом в районы.

Кроме этого, изменения коснутся ряда троллейбусных и автобусных маршрутов. Как отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов, новые маршруты уже одобрены экспертным советом и скоро будут представлены на рассмотрение городской думы.

Теги: транспорт, движение, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети