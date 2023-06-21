Мэрия Екатеринбурга анонсировала изменения в схеме движения общественного транспорта

В администрации Екатеринбурга рассказали о предстоящих изменениях в схеме движения общественного транспорта. Нововведения будут вступать в силу с августа 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, за последние три года в город прибыли 117 автобусов большого класса, а к концу 2023 года в Екатеринбурге появятся 50 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В 2024-м планируется приобрести еще 95 автобусов, также муниципалитет активно работает, чтобы закупить 25 двух- или трехсекционных трамваев в максимально короткие сроки.

Как заявили в администрации, изменения будут внесены в схемы движения автобусов, троллейбусов и трамваев. В мэрии пояснили, что за счет этого общественный транспорт постепенно начнет обслуживать микрорайон Новокольцовский, кампус УрФУ, поселок Карасьеозерск-2, СНТ "Звездочка" и многие другие территории. А жители Академического и Солнечного станут испытывать гораздо меньше проблем с выездом или въездом в районы.

Кроме этого, изменения коснутся ряда троллейбусных и автобусных маршрутов. Как отметил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов, новые маршруты уже одобрены экспертным советом и скоро будут представлены на рассмотрение городской думы.