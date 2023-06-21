21 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Батискаф, застрявший вблизи "Титаника", не рассчитан на погружение к кораблю

У пропавшего на пути к обломкам "Титаника" батискафа наблюдались признаки "циклической усталости". То есть судно могло погружаться максимум на 3 тыс. м, "Титаник" же лежит на глубине в 3,8 тыс. м.

При этом в презентации для океанографической лаборатории за декабрь 2019 г. говорилось, что максимальная глубина погружения аппарата также составляет 3 тыс. м, приводит РБК выдержку из интервью основателя компании OceanGate, которая организовала экспедицию, Стоктона Раша.

Напомним, ранее стало известно, что очень сложно будет спасти экипаж батискафа, который, предположительно, находится сейчас на дне Атлантического океана в районе крушения "Титаника". Только если аппарат сможет подняться ближе к поверхности воды у людей будут шансы на спасение, считает океанолог Сергей Мухаметов. Эксперт отмечает, что спасательную операцию очень затрудняет глубина, на которой может находиться батискаф – почти 4 км. Еще ни разу на такой отметке не проводили спасательных работ.

Ранее сообщалось, что на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа компании OceanGate Expeditions, который следовал к затонувшему лайнеру "Титаник", находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг.

Теги: "Титаник", батискаф, спасение


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Ранее 20.06.2023 14:11 Мск Океанолог рассказал о шансах на спасение батискафа, застрявшего у обломков "Титаника"
Ранее 20.06.2023 08:06 Мск Миллиардер Хардинг находится в батискафе, который пропал при спуске к "Титанику"

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