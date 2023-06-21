Опрос: большинство родителей готовы потратить на детский отдых не более 20 тысяч рублей

Большинство граждан России с детьми готовы потратить на их отдых в летнем лагере не более 20 тыс. руб.

Согласно исследованию банка "Русский стандарт", на эту сумму расходов согласны 42% опрошенных. При этом в прошлом 39% отдали в пользу минимальной цены за смену (до 10 тыс. руб.) либо бесплатного посещения. В 2023 году такой вариант ответа оказался на втором месте, за него проголосовали 35% участников опроса.

От 30 до 40 тыс. руб. готовы выложить на путевку 16% участников исследования. Варианты отдыха стоимостью более 40 тыс. руб. не исключили 3% россиян с детьми.

Не готовы отправлять ребенка в детский лагерь 4% участников опроса.