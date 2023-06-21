Минобороны России предложило расширить действие военной ипотеки

Министерство обороны России предлагает расширить возможность участия в военной ипотеке для служащих по контракту.

Как следует из проекта закона, который еще не внесен на рассмотрение депутатов Госдумы, военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Как следует из пояснительной записке к документу, это будет способствовать увеличению численности указанных званий, проходящих военную службу по контракту.

Дополнительных расходов федерального бюджета в текущем году не потребуется. В 2024–2025 гг. для обеспечения программы военной ипотеки потребуется около 366 тыс. и 381 тыс. 800 руб. соответственно на одного военнослужащего. При поступлении на контрактную службу 15 тыс. человек ежегодно дополнительные расходы бюджета России на накопительные взносы по программе составят 2,8 млрд руб. в 2024 г. и 8,6 млрд руб. в 2025 г., сообщают "Ведомости".