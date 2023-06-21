Минпромторгу и российским автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых машин

21 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: пресс-служба Автоваза

Минпромторгу и российским автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых машин

Министерству промышленности торговли России, НАМИ и ведущим отечественным автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых "народных" машин.

Кроме того, необходимо провести работу по выявлению избыточных требований Техрегламента, мешающим производству подобных моделей в России. Об этом говорится в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова. Ранее фракция выступила с инициативой проекта "Народный автомобиль" ориентировочной стоимостью 500 тыс. руб.

"В современных условиях автомобиль, сравнимый или превосходящий Lada Granta по безопасности и комфорту, может производиться существенно дешевле отечественной модели", — сказано в письме. Отмечается, что в настоящее время бестселлер "АвтоВАЗа" стоит от 778 тыс. руб. и у большинства граждан нет возможности купить самый базовый автомобиль по такой стоимости.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза НАС Антон Шапарин, в некоторых странах выпускают машины, которые в пересчете на рубли стоят значительно меньше, чем "Гранта". По его словам, даже электромобили могут быть очень дешевыми. Так, китайский Lingbao Coco стоит в пересчете на рубли 420 тыс., Wuling Mini EV предлагается за 380 тыс. руб, Chery QQ — за 388 тыс. руб. Для сравнения, самый доступный в России электромобиль Evolute I-Pro обойдется в 2 млн руб. c учетом госсубсидий.

Однако даже эти современные электрокары не представляется возможным локализовать в России из-за избыточных требований Технического регламента, подчеркнул Шапарин, сообщают "Известия".

Теги: автомобили, авторынок, автопром


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети