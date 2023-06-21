Минпромторгу и российским автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых машин

Министерству промышленности торговли России, НАМИ и ведущим отечественным автопроизводителям предлагают изучить иностранный опыт по производству дешевых "народных" машин.

Кроме того, необходимо провести работу по выявлению избыточных требований Техрегламента, мешающим производству подобных моделей в России. Об этом говорится в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова. Ранее фракция выступила с инициативой проекта "Народный автомобиль" ориентировочной стоимостью 500 тыс. руб.

"В современных условиях автомобиль, сравнимый или превосходящий Lada Granta по безопасности и комфорту, может производиться существенно дешевле отечественной модели", — сказано в письме. Отмечается, что в настоящее время бестселлер "АвтоВАЗа" стоит от 778 тыс. руб. и у большинства граждан нет возможности купить самый базовый автомобиль по такой стоимости.

Как заявил вице-президент Национального автомобильного союза НАС Антон Шапарин, в некоторых странах выпускают машины, которые в пересчете на рубли стоят значительно меньше, чем "Гранта". По его словам, даже электромобили могут быть очень дешевыми. Так, китайский Lingbao Coco стоит в пересчете на рубли 420 тыс., Wuling Mini EV предлагается за 380 тыс. руб, Chery QQ — за 388 тыс. руб. Для сравнения, самый доступный в России электромобиль Evolute I-Pro обойдется в 2 млн руб. c учетом госсубсидий.

Однако даже эти современные электрокары не представляется возможным локализовать в России из-за избыточных требований Технического регламента, подчеркнул Шапарин, сообщают "Известия".