21 Июня 2023
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Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Россиянам до 35 лет компенсируют половину аренды жилья

В России могут субсидировать аренду жилья молодежью.
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Как ожидается, власти будут компенсировать россиянам до 35 лет половину платежей. Одновременно им придется копить деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — таковы условия будущей программы.

Как сообщает Министерство строительства, ежегодно она будет охватывать около 310 тыс. человек. Ведомство разрабатывает программу совместно с ДОМ.РФ и Росмолодежью.

Эксперты считают, инициатива также поможет вывести из серой зоны рынок аренды жилья.

Как сообщила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, предложения по реализации дополнительных программ для молодежи разрабатываются по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в январе 2023 года, сообщают "Известия".

Напомним, с 1 июня 2023 года Центробанк РФ ввел дополнительные ограничения на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Теперь банки будут вынуждены ограничить клиентов планкой не ниже 20% от суммы кредитования, в противном случае регулятор обязывает их увеличить объем резерва по таким займам.

Теги: жилье, недвижимость, ипотека


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