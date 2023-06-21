Red Wings не может начать полеты в Грузию

Вторая российская авиакомпания — Red Wings — не может приступить к выполнению полетов в Грузию.

Это связано с отсутствием разрешения Министерства транспорта России. От авиарегулятора Грузии разрешение на рейсы было получено в мае. Рейсы планировалось начать в первой декаде июня, но они откладывались несколько раз.

По словам экспертов, РФ таким образом пытается соблюсти паритет, однако с запуском могут тянуть и по инициативе Тбилиси. В настоящее время туристический рынок Грузии перенасыщен, поэтому запуск новых рейсов следует ожидать только осенью, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, россиянам планируют продавать путевки в Европу через Грузию.