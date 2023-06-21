Минфин поддержал инициативу о введении минимальных розничных цен на пиво и сидр

Министерство финансов России считает правильной инициативой введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр.

Минфин считает необходимым исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта. Ранее комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал министерству и Росалкогольрегулированию рассмотреть вопрос введения минимальных розничных цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также оценить создание реестра дистрибьютеров этой продукции.

Минфин считает МРЦ - эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Однако инициатива требует проработки, отметили в ведомстве.

Предлагается ввести государственное регулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации, находящейся в незаконном обороте продукции, сообщает РИА "Новости".