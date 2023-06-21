Заморозки ожидаются в нескольких регионах России в ближайшие дни

Ночью 21 и 22 июня в Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской областях ожидаются заморозки до -2 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в этих регионах объявлено штормовое предупреждение. По словам специалиста, такая погода в этих областях – "редчайшее явление". Владельцам дачных участков рекомендуется принять меры для защиты урожая.

В Поволжье, на Урале и юге западной Сибири прогнозируется холодная погода с температурой на 6–10 градусов ниже нормы, - отметил синоптик.