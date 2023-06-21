Руководитель эсеров Гусев подаст документы Мосгоризбирком 23 июня

Руководитель московского отделения эсеров Дмитрий Гусев планирует подать документы в Мосгоризбирком 23 июня для выдвижения в мэры Москвы.

"Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" выдвинули Гусева кандидатом 20 июня на партийной конференции.

"В пятницу мы сдаем документы в Мосгоризбирком и начинаем встречаться с депутатами. У нас уже наши депутаты готовы и есть договоренности о поддержке с другими депутатами муниципалитетов Москвы", - сказал Гусев РИА "Новости".

Ранее первые два самовыдвиженца зарегистрировались на выборах мэра Москвы.