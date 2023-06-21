На Украине признали проблемы с контрнаступлением

Войска России в ходе контрнаступления украинской армии "просто так не сдадут занятые позиции", поэтому продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, есть направления, где украинские войска находятся в обороне. "Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением", — заявила она в Telegram.

Маляр призвала не оценивать действия военных по километрам, на которые они продвинулись.

Ранее издание Telegraph написало, что нужно готовиться к провалу украинского контрнаступления.