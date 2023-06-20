21 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Денис Пушилин вручил военнослужащим первые медали "За освобождение Артемовска"

Врио главы ДНР Денис Пушилин впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Награды были вручены бойцам ЧВК "Вагнер", а также артиллеристам и танкистам, принимавшим участие в освобождении города.

"Высочайший дух, напор, сила, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией, слаженность действий и дисциплина в полной мере отражают подход "музыкантов" к освобождению Русской земли от нацистов. Особая признательность за спасенные жизни мирных граждан. С кем бы ни разговаривал из эвакуированных из Артемовска жителей, все просили передать им слова благодарности. Ребята вошли в историю Донбасса – вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию", - заявил он.

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Теги: Денис Пушилин, За освобождение Артемовска, медали


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