Денис Пушилин вручил военнослужащим первые медали "За освобождение Артемовска"

Врио главы ДНР Денис Пушилин впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Об этом он сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Награды были вручены бойцам ЧВК "Вагнер", а также артиллеристам и танкистам, принимавшим участие в освобождении города.

"Высочайший дух, напор, сила, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией, слаженность действий и дисциплина в полной мере отражают подход "музыкантов" к освобождению Русской земли от нацистов. Особая признательность за спасенные жизни мирных граждан. С кем бы ни разговаривал из эвакуированных из Артемовска жителей, все просили передать им слова благодарности. Ребята вошли в историю Донбасса – вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию", - заявил он.

.