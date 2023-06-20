В Шебекино в режиме дежурных бригад начнет работу стационар районной больницы

В Шебекино с завтрашнего дня в режиме дежурных бригад заработает стационар районной больницы, сообщил в своем telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Будут принимать терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, травматолог, хирург и реаниматолог. В дальнейшем работа медиков может быть скорректирована в зависимости от потребности и потоков пациентов. Многие "узкие" специалисты сейчас работают в ПВР Белгорода, где находятся эвакуированные жители Шебекино пожилого возраста.

"Конечно, ситуация непростая, большое количество шебекинцев без вещей и документов покидали в спешке свои дома. Но мы предприняли все меры для того, чтобы решить основные вопросы по размещению, питанию, лекарствам, товарам первой необходимости, досугу детей и подростков", - заявил Гладков.

Сегодня он прибыл в Шебекино вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Сейчас в городе ведутся широкомасштабные работы по оценке ущерба, нанесенного ВСУ. Более 450 человек одновременно проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья. Кроме того, уже ведутся кровельные работы, замена стеклопакетов. Задача - выполнить работу до осени. Также завершаются работы по восстановлению электроэнергии и водоснабжения ряда улиц, в целом энергоснабжение города восстановлено.