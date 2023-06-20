«Как по заказу получают ордена»: Пригожин рассказал, как «нафталиновые дедушки» ежегодно стоят в очереди за наградами

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут получить награды, вне зависимости от того, заключен ли у них контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

Журналисты издания Накануне.RU обратились к главе ЧВК «Вагнер», процитировав мнение экспертов Владимира Орлова и Сергея Горбачева о том, что «музыканты» должны заключить контракты с Минобороны, чтобы получить положенные им награды. Сотрудники СМИ попросили Пригожина прокомментировать их высказывание.

В ответ Пригожин предложил посмотреть закон о ветеранах боевых действий, где написано, что он распространяется на «лица, заключившие контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО».

«Если ЧВК "Вагнер" не содействовала выполнению задач СВО, тогда дайте мне какой-то документ и официально мне об этом сообщите. И мы везде напишем: "ЧВК "Вагнер" не содействовала выполнению задач СВО". Тогда большой вопрос, кто содействовал», — указал основатель «оркестра».

Кроме того, он обратил внимание, что награды получают все, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции, вне зависимости от того, заключили ли они контракты с Минобороны.

«Тем более бойцы ЧВК "Вагнер" получают исключительно награды, которые получать может любой. Это ордена Мужества, медали "За отвагу". Никому не даются награды, которые специальные для военных. Для этого и есть наградная система России», — констатировал Пригожин, его ответ приводит пресс-служба компании «Конкорд».

Глава «музыкантов» предложил военным аналитикам не «разглагольствовать», а «пойти в окопах побыть сначала, а после этого сказки рассказывать».

«У нас вон нафталиновые дедушки каждый год идут в очередь, как по заказу получают ордена, медали за то, что они были преданы режиму. А бойцы, которые воюют, они должны первые получать эти награды, а затем все остальные», — отметил Пригожин.

В заключение он выразил благодарность врио главы Донецкой Народной Республики Денису Пушилину, который 20 июня вручил бойцам ЧВК «Вагнер» первые медали за взятие Артемовска (Бахмута).

Ранее Пригожин рассказал, что основная часть бойцов «оркестра» не получила наград за взятие Артемовска, несмотря на то что документы в Минобороны поданы. Из всех заслуженных наград были вручены только звезды Героев России.