20 Июня 2023
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Фото: t.me/vvgladkov / Вячеслав Гладков

В Шебекино отменили пропускной режим

С завтрашнего дня в Шебекино прекращает действовать режим пропусков. Об этом во время эфира в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, въехать в город можно будет только с 06.00 до 21.00. В ночное время въезд в Шебекино будет запрещен, выезд будет разрешен. При необходимости полиция и ГИДД будут досматривать автомобили. Губернатор также пояснил, что блокпосты на въезде в город нужны, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей, которые покинули свои дома.

Отметим, что Шебекинский округ Белгородской области регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Самая сильная атака была в ночь на 1 июня. Жители эвакуированы. Некоторые размещены в ПВР.

Теги: Шебекино, пропуска, въезд, Вячеслав Гладков


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