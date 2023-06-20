Ростехнадзор приступил к расследованию причин пожара на Тамбовском пороховом заводе

Верхне-Донское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара на Тамбовском пороховом заводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростехнадзора.

Создана специальная комиссия под председательством руководителя Управления Геннадия Минакова. В настоящее время сотрудники Ростехнадзора работают на месте ЧП.

Как стало известно ранее, на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар. По данным РИА Новости, число пострадавших возросло до 12. Еще четверо погибли.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причина пожара на пороховом заводе - человеческий фактор.