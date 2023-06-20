20 Июня 2023
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Политика
Фото: Ростех

СМИ: в зоне СВО пропали 57 военнослужащих из ХМАО

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова ведет поиски 57 военнослужащих, которые пропали в зоне СВО, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на Стребкову.

Она сообщила, что в ее адрес поступило 57 обращений родственников и членов семей военнослужащих, с которыми длительное время отсутствует связь. Все обращения родственников бойцов находятся на контроле у Стребковой.

Среди военнослужащих, которых ищет уполномоченный по правам человека – молодой человек из Советского Тимофей Гусев, который в последний раз выходил на связь с близкими 18 апреля. Ночью он поехал на штурм и вестей от него больше не было. Окружной омбудсмен запросила помощь у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Минобороны РФ и других ведомств.

Теги: военнослужащие, спецоперация, розыск, Наталья Стребкова


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