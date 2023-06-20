СМИ: в зоне СВО пропали 57 военнослужащих из ХМАО

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова ведет поиски 57 военнослужащих, которые пропали в зоне СВО, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на Стребкову.

Она сообщила, что в ее адрес поступило 57 обращений родственников и членов семей военнослужащих, с которыми длительное время отсутствует связь. Все обращения родственников бойцов находятся на контроле у Стребковой.

Среди военнослужащих, которых ищет уполномоченный по правам человека – молодой человек из Советского Тимофей Гусев, который в последний раз выходил на связь с близкими 18 апреля. Ночью он поехал на штурм и вестей от него больше не было. Окружной омбудсмен запросила помощь у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Минобороны РФ и других ведомств.