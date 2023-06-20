В Ангарске произошла перестрелка с руководителями местных бойцовских клубов

В Ангарске произошла перестрелка с участием председателя ангарской общественной организации "Федерация бокса", мастера спорта международного класса Александра Ракислова. По данным Telegram-канала "112", в момент инцидента рядом с Ракисловым находился его друг, который пострадал.

Также пострадал президент спортивной организации "Бойцовский клуб "Ахмат" Василий Мурачев. Его госпитализировали с колото-резаными ранениями.

ЧП произошло в кафе Coffee Like. О причинах конфликта и всех его участниках не сообщается.