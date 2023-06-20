Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области

Промышленный технопарк "ЗЭМ", созданный на базе НПО "Электромашина" (входит в госкорпорацию Ростех) официально зарегистрирован Министерством промышленности и торговли РФ как подтвердивший свое соответствие всем необходимым требованиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Он стал первым технопарком в Челябинской области, который внесен в реестр Минпромторга РФ. Технопарк предоставляет помещения и оборудование для инновационных компаний по принципу "одного окна".