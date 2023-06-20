Сотрудникам "КамАЗа" повысят зарплаты

ПАО "КАМАЗ" проведет очередную индексацию зарплат сотрудников.

Это произойдет 1 июля, сообщает корпоративное издание "Вести КАМАЗа" со ссылкой на пресс-секретаря компании Олега Афанасьева, данные приводит "Интерфакс". Тарифы и оклады всех "камазовцев" вырастут на 10%. Распорядительные документы вскоре подпишет гендиректор компании Сергей Когогин.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что рынок грузовиков медленно восстанавливается, однако прирастают на нем прежде всего китайские марки. Их доля уже перевалила за 50%, превысив показатели ушедших из РФ европейских брендов. При этом продажи КамАЗа, согласно данным аналитиков, сокращаются.

Рынок грузовых автомобилей продолжает восстановление и прирастал последние три недели, достигнув в итоге 6,9 тыс. машин (с 30 января по 19 февраля). Доля марок из КНР в сегменте увеличивается четвертую неделю подряд, достигнув рекордных 56% рынка. Среди моделей-бестселлеров закрепился Sitrak C7H (семейство как тягачей, так и самосвалов) с результатом 372 проданных автомобиля, что вдвое больше, чем у самой популярной модели КамАЗа 43118 (168 машин). Топ-3 замыкает Shacman (Shaanxi) SX3258 с 151 проданным автомобилем.

По итогам января 2023 г. доля КамАЗа на рынке грузовиков, по подсчетам "Автостата", составила 26% против 37% годом ранее, продажи сократились на 24,2%, до 1,8 тыс. машин. При этом более половины рынка новых грузовиков пришлось на китайские марки (52%), тогда как европейские марки последние годы занимали около 30%. Среди марок после КамАЗа лидирует китайская Sitrak, которая в прошлом году не была представлена на рынке, а в январе 2023 г. заняла уже 15%. Sitrak позиционируется как техника на основе технологий ушедшего из РФ европейского MAN.