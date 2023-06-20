В Пермском крае могут запретить продажу газовых зажигалок детям

В Пермском крае могут запретить продажу газовых зажигалок несовершеннолетним, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого парламента.

Власти Прикамья разрабатывают соответствующий законопроект. По словам замминистра территориальной безопасности Пермского края Екатерины Мальцевой, в прошлом году были зафиксированы случаи гибели детей от употребления психоактивных веществ - дети вдыхали пары зажигалок и баллончиков.

"В связи с этим разработан проект закона, который прошел оценку регулирующего воздействия. Сейчас он дорабатывается. Планируется, что в ближайшее время проект закона будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание", – уточнила Екатерина Мальцева.

Проект закона предусматривает административные штрафы за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Меры принимаются в целях охраны здоровья детей.