Мэр Екатеринбурга предложил наградить четверых почетных граждан города вместо одного

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в юбилейный для уральской столицы год предложил наградить званием "Почетный гражданин Екатеринбурга" сразу четверых горожан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, обычно это звание присваивается одному человеку в год накануне Дня города. На этот раз по итогам заседания комиссии, в состав которой вошли представители городской и районных администраций, а также депутаты, в Екатеринбургскую городскую думу будут представлены следующие кандидатуры:

гендиректор, генеральный конструктор АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Фарид Абдрахманов;

учитель химии из гимназии №9 Сергей Москвин;

учредитель группы компаний "Сима-Ленд" Андрей Симановский;

гендиректор АО Группа Синара Михаил Ходоровский.

Итоговое решение о присвоении почетных званий будет принято гордумой в августе этого года. Как уточнили в администрации, за всю историю почетными гражданами стали 93 екатеринбуржца.

Напомним, сегодня Алексей Орлов рассказал, как подготовка к 300-летнему юбилею изменила Екатеринбург.