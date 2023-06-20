Губернатор: Пожар на Тамбовском пороховом заводе - не теракт

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причина пожара на пороховом заводе - человеческий фактор.

"Однозначно заявляю - это не теракт", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона подтвердил, что в результате ЧП есть погибшие. Также он сообщил, что пострадавшим будет оказана помощь.

Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов угроз нет, добавил Егоров.

Как стало известно ранее, на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар.

По данным РИА Новости, число пострадавших возросло до 12. Еще четверо погибли. Сейчас пожар на пороховом заводе полностью ликвидирован.