Губернатор: Пожар на Тамбовском пороховом заводе - не теракт
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причина пожара на пороховом заводе - человеческий фактор.
"Однозначно заявляю - это не теракт", - написал он в своем телеграм-канале.
Глава региона подтвердил, что в результате ЧП есть погибшие. Также он сообщил, что пострадавшим будет оказана помощь.
Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов угроз нет, добавил Егоров.
Как стало известно ранее, на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске произошел взрыв, после чего начался пожар.
По данным РИА Новости, число пострадавших возросло до 12. Еще четверо погибли. Сейчас пожар на пороховом заводе полностью ликвидирован.