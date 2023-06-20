20 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Китай в два с лишним раза сократил спрос на российскую нефть

1-19 июня поставки российской нефти в Китай, который является одним из ключевых направлений нефтяного экспорта для Москвы, резко снизились. В мае за аналогичный период поставки составляли 0,67 млн т, в текущем месяце – 0,26 млн т, то есть речь идет о сокращении более, чем вдвое.
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Один из нефтетрейдеров указал, что причиной падения спроса стали скидки на иранскую нефть, поэтому независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, так называемые самовары, переключились на них, приводит Lenta данные Reuters.

Отметим, ранее похожая ситуация произошла с пшеницей из России. По итогам января-апреля этого года КНР импортировала 6 млн т пшеницы, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и здесь примечательны две вещи. Ранее КНР наращивала импорт зерновых накануне начала спецоперации ВС РФ на Украине. Не исключено, что и сейчас Пекин готовится к значительным геополитическим потрясениям. В такой сложной международной обстановке на долю России – стратегического партнера КНР, крупного производителя и экспортера пшеницы, пришлось лишь 30 тыс. т – 0,5% от общего объема китайского импорта этой культуры.

И это на фоне остальных проблем России с экспортом, которые до сих пор сохраняются, несмотря на выдвинутые российскими властями условия по "зерновой сделке". В 2022 г. из-за санкций Запада у России оказался заблокирован экспорт 50 млн т зерна, невостребованных на отечественном рынке, из рекордного урожая в 150 млн т. Тем не менее, сделку раз за разом продлевают.

Теги: Китай, Россия, нефть, экспорт, импорт


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