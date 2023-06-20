20 Июня 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дорожные работы на трассе "Екатеринбург – Тюмень" завершатся на два года позже

Работы по реконструкции автодороги Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" завершатся только в 2026 году, что на два года позднее ранее намеченного срока. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФКУ "Уралуправтодор".

"В связи с необходимостью приоритезации проектов дорожной деятельности и перераспределением ранее доведенных бюджетных средств принято решение о переносе сроков реконструкции автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень на 2026 год", – заявили в пресс-службе.

Напомним, что трасса Екатеринбург – Тюмень является кратчайшим путем от Свердловской до Тюменской области и составляет чуть больше 306 км. Заказчиком выступает "Уралуправтодор". От исполнителя требуется проработать в проекте расширение трассы протяженностью 72 км до четырех полос. Дорога должна пройти в обход Белоярки и Богдановича. Предполагается, что скорость на обновленной трассе составит 100 км/ч.

Теги: реконструкция, трасса Екатеринбург – Тюмень, бюджет


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