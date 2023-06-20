20 Июня 2023
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Фото:Накануне.RU

При взрыве на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека

Взрыв произошел на территории Тамбовского порохового завода. По данным СМИ, погибли четыре человека, еще двое пострадали. По данным МЧС, после взрыва на заводе начался пожар.

Завод находится в городе Котовске и является одним из крупнейших предприятий по производству боеприпасов и спецхимии. В частности на заводе создают пироксилиновый порох для всех видов оружия. Также завод является основным поставщиком бронебойных подкалиберных выстрелов для танковой артиллерии, а по отдельным маркам порохов – единственный изготовитель в Российской Федерации. На заводе в настоящее время изготавливается свыше 200 видов продукции военного и гражданского назначения. Порядка 20% продукции, выпускаемой заводом, экспортируется.

Теги: тамбовский пороховой завод, взрыв, погибшие


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